Buitenlandse arbeiders per direct uit onveilige kelder in pand Ede

Een enkele terugge­keer­de jihadist in Ede, burgemees­ter voelt zich 'machteloos'

17:21 EDE - Ede kent een enkele teruggekeerde Jihadist die af zijn gereisd naar IS-territorium. Dat zei burgemeester René Verhulst gisteravond in het NPO radio 1-programma Dit is de dag. Verhulst zegt niet in te kunnen schatten of deze mannen of vrouwen nog gevaarlijk zijn. En daar maakt hij zich zorgen over.