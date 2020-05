Burenruzie met watergevecht en gooien van grint in Bennekom is hit op Dumpert

Zwembad De Vrije Slag in Bennekom ook in september open; Bosbad Lunteren twijfelt

8:07 BENNEKOM/ LUNTEREN - Openluchtzwembad De Vrije Slag in Bennekom is klaar om open te gaan. Om de gemiste inkomsten te compenseren, is het dit jaar ook in september open. Het Bosbad in Lunteren kijkt de zaken eerst even aan.