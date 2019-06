Burgemeester Ede bezorgd over onderbrengen twee kinderen bij ‘geradicaliseerde grootvader’

updateEDE - Twee kinderen van een veroordeelde Syrië-gangster onderbrengen bij hun grootouders in Ede, terwijl er een vermoeden bestaat dat de grootvader IS-sympathisant is. Burgemeester René Verhulst van Ede is daar niet blij mee en maakt zich zorgen om de twee kleine kinderen.

Het gaat om de twee zoontjes van de Edese Senabel al N. Zij werd in maart dit jaar veroordeeld tot 30 maanden gevangenis, waarvan 10 voorwaardelijk, voor het uitreizen naar IS-gebied en het lidmaatschap van de terroristische organisatie.



De teruggekeerde jihadiste werd in januari vorig jaar op Schiphol aangehouden toen ze, samen met haar twee jonge zoontjes aankwam in Nederland. Haar jongste kind bleef het eerste half jaar in gevangenschap bij haar, omdat hij nog borstvoeding kreeg.



De twee kinderen (nu 1 en 3 jaar oud) zijn ondergebracht bij de ouders van Senabel al N. in Ede. En dat is tegen het zere been van burgemeester René Verhulst, omdat de gemeente Ede in 2015 al signalen had dat die familie, en dan met name de grootvader, geradicaliseerd was. ,,We hebben bij de kinderbescherming afgeraden om de twee kinderen daar onder te brengen. Maar dat is toch gebeurd."

Niet achter de voordeur kijken

Quote Het is een nieuw onderwerp, de terugge­keer­de kinderen uit Syrië. Laat een groep knappe koppen er naar kijken hoe we dat kunnen monitoren. Burgemeester René Verhulst Volgens Verhulst kon en kan de gemeente Ede dat niet tegenhouden. Maar hij zou wel graag zien dat er meer informatie gedeeld wordt tussen de vele betrokken instanties.



,,We weten niet hoe het met de kinderen gaat. We kunnen niet achter de voordeur kijken. Het kan ook goed gaan met de kinderen, als dat zo is, des te beter.” Maar hij wil wel graag weten wie nu in de gaten houdt dat het goed gaat met de kinderen. Hij laat dat momenteel uitzoeken.

Verhulst pleit daarom voor een een betere regeling waarbij de gemeente ook alle relevante informatie krijgt van de betrokken partijen. ,,Het is een nieuw onderwerp, de teruggekeerde kinderen uit Syrië. Laat een groep knappe koppen er naar kijken hoe we dat kunnen monitoren.”



En die uitwisseling van informatie met alle betrokkenen zou dan een bindend karakter moeten krijgen. Zo kan dan ook in de gaten gehouden worden hoe met het de twee Edese kinderen gaat.



Had Verhulst de plaatsing van de twee kinderen bij hun al dan niet geradicaliseerde opa tegen kunnen houden? ,,Ik heb daar geen bestuurlijke maatregelen voor.” Ook iets om door de ‘knappe koppen’ uit te laten zoeken, aldus de burgemeester.

Wie beslist waar de kinderen heen gaan

Een woordvoerder van de Raad voor de Kinderbescherming laat weten dat er in het kader van de Jeugdwet niet inhoudelijk op de zaak ingegaan kan worden. ,,Maar het is niet de Kinderbescherming die beslist waar de kinderen onder worden gebracht. Dat doet de rechter. Wij doen onderzoek en laten ons altijd adviseren door experts. De rechter heeft uitspraak gedaan en daarna is het uit onze handen.”



De Kinderbescherming is momenteel dan ook niet actief betrokken bij het wel en wee van de twee kinderen, aldus de woordvoerder. ,,Mochten er weer signalen komen dat het met de kinderen niet goed zou gaan, dan kan er weer bij de Kinderbescherming aan de bel worden getrokken en kan er weer een nieuw onderzoek opgestart worden.”



In een artikel in NRC gisteren over de zaak, verwijzen de advocaten van de veroordeelde Edese naar het onderzoek dat naar de familie is gedaan in opdracht van de kinderbescherming. Volgens de twee advocaten zou ‘niet zijn gebleken dat de ‘grootouders sympathiseren met IS of een extremistisch gedachtegoed aanhangen'.

Jeugdbescherming houdt het gezin in de gaten

Quote Wij betreuren dat er nu gesproken wordt over een situatie die reeds geruime tijd bekend is en waarin goed doordachte beslissin­gen zijn genomen. Dit is niet in het belang van de kinderen. Advocaten van de veroordeelde Edese moeder. In een reactie vandaag op vragen van deze krant vertellen de twee advocaten Tamara Buruma en Lou van Leer dat de Jeugdbescherming intensief contact heeft met het gezin. Die komen daar regelmatig over de vloer, houden gesprekken met grootouders en overige betrokken instanties en monitoren de thuissituatie nauwlettend.

,,Vanwege hun expertise en betrokkenheid bij dit gezin zijn de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdbescherming bij uitstek geschikt om een afweging te maken over de wenselijkheid van plaatsing van de kinderen in dit gezin’’, aldus Buruma en Van Leer in een schriftelijke reactie.



,,Wij betreuren dat er nu gesproken wordt over een situatie die reeds geruime tijd bekend is en waarin goed doordachte beslissingen zijn genomen. Dit is niet in het belang van de kinderen.”

Uitgebreid onderzoek