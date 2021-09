Burgemeester Ede trekt aan noodrem na nacht vol autobranden in gekende probleemwijk: ‘Dit is absurd gedrag’

,,De inzet van een noodbevel is een relatief zwaar middel, daar ben ik me van bewust”, zegt de burgemeester. ,,Ook omdat het de laatste tijd rustig was in de wijk. Echter gezien het grote aantal autobranden in een korte periode van één nacht en in één wijk, de onrust die dit met zich mee heeft gebracht en de vrees voor herhaling, is toch besloten het noodbevel in te zetten.’’



Over het verloop van het onderzoek van de politie kan Verhulst niets zeggen. ,,Dat is in volle gang.” Eerder vandaag vertelde hij al met afschuw te hebben gekeken naar de ‘laffe brandstichtingen’.



,,Dit is natuurlijk echt absurd gedrag, twintig auto’s zijn beschadigd en tientallen mensen zijn hierdoor getroffen. ’t Is echt te zot voor woorden dat je jezelf de vrijheid geeft om andermans eigendommen zo te vernielen.”