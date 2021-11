Burgemeester Verhulst denkt niet dat er veel gebeurt bij protesten van extremisten in Harskamp

Inwoners op de hoogte

Het COA heeft de bewoners van het schietkamp al ingelicht over de twee demonstraties. De gemeente heeft ook de inwoners van Harskamp op de hoogte gesteld. ,,Want dit is natuurlijk allemaal nieuw voor Harskamp. Het is geen Amsterdam of Utrecht waar bij wijze van spreken elke week demonstraties zijn.”



NVU en AFA mogen van 13.30 tot 14.30 uur demonstreren op verschillende plekken in Harskamp. NVU in het centrum, AFA aan de rand van het dorp. De demonstranten moeten op hun plaats blijven en moeten na het uur opbreken.