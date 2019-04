Burgemeester Verhulst: Georganiseerde misdaad? We pikken het niet!

Fran verongeluk­te op de N224; ‘Op zo’n moment ga je zelf bijna dood’

20 april LUNTEREN ,,Alles in dit huis ademt Fran. Maar zoals het was, wordt het nooit meer. Dat is kapot. Ik moet mezelf opnieuw uitvinden”, zegt een zichtbaar geëmotioneerde George Brouwer (71) uit Lunteren. 11 april was het een jaar geleden dat zijn vrouw Fran (66) werd geschept door een auto terwijl ze op haar fiets de N224 in Ede overstak. Ze was op slag dood.