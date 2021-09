Busje botst met personenauto in Lunteren, één bestuurder gewond naar het ziekenhuis

Uurtje kermis zonder prikkels in Ede

5 september EDE - Het Raadhuisplein in Ede verandert maandag in een kermisterrein. Van dinsdag tot en met zondag kan het publiek er zich uitleven in allerlei attracties. Bijzonder is het laatste uurtje van de kermis. Zondag is er vanaf 19.00 uur een prikkelarm uurtje voor mensen die slecht tegen (geluids-)prikkels kunnen. Er is dan geen muziek of video op het terrein.