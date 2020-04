Busreizigers op Veluwe en in Vallei krijgen vanaf dinsdag te maken met ‘coronadienstregeling’

Zo rijdt Keolis vaker langs ziekenhuizen, zodat zorgpersoneel meer mogelijkheden heeft om op het werk te komen. Verder worden op buslijn 91 tussen Apeldoorn en Arnhem op de vroege ochtend extra bussen ingezet. Dat gebeurt ook op routes tussen Ede en Wageningen. In deze plaatsen rijden de bussen van Keolis nog onder de naam Syntus. Tot nu toe reden de bussen van Keolis volgens de normale dienstregeling, aangevuld met losse ritten. Omdat de coronamaatregelen langer duren, heeft de maatschappij nu besloten een speciale ‘coronadienstregeling’ te maken. Die geldt tenminste tot en met zaterdag 9 mei. Volgens Keolis zijn de ritten nu beter verspreid over de gehele dag.

Geen losse kaartjes meer

Om contact tussen de buschauffeur en reizigers zoveel mogelijk te voorkomen, kan met een OV-chipkaart worden in- en uitgecheckt bij de achterdeur van een bus. Het kopen van losse kaartjes bij de chauffeur is even niet meer mogelijk vanwege het coronavirus.



Een compleet overzicht van de ‘coronadienstregeling’ van Keolis in Gelderland is hier te vinden. Die voor de provincie Utrecht staat hier.