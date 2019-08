Buurtbewoners in Ede boos op brandstichters

EDE - ,,Het zal je maar gebeuren’’, zegt een man die kijkt naar drie uitgebrande auto’s in de Gerard Doustraat in Ede. ,,Ik heb er vannacht niets van gezien. Ik heb wel de brandweerauto’s en ambulances gehoord. Mijn vrouw vertelde me net dat die auto’s waren uitgebrand .’’

De stank van de brand is nog niet helemaal verdwenen. Roodwitte linten hangen nog om de drie autowrakken. De heg direct achter de parkeerplaats is voor een groot deel verbrand. Daar staat een caravan. Op het eerste gezicht onbeschadigd. ,,Maar we moeten er nog wel even naar laten kijken’’, zegt de eigenaar.

Auto’s in lichterlaaie

Tegen 02.00 uur werd ze opgeschrikt door een autoalarm, gevolgd door een paar knallen. Toen ze buiten ging kijken wat er aan de hand was, zag ze drie auto's aan de andere kant van de heg in lichterlaaie staan. ,,Je schrikt je rot en hoopt dat de brand niet overslaat naar het huis. Dat is gelukkig niet gebeurd, want de brandweer was er heel snel. Nou is de kazerne natuurlijk in de Stadspoort, niet zo ver hiervandaan, maar ze moeten eerst naar de kazerne en zich omkleden.’’

De vrouw, dei tijdens de brand haar huis niet meer in mocht, is boos op degene die de auto’s in de fik heeft gestoken. ,,Wie doet nou zoiets? Ik dacht nog wel toen ik al die mensen buiten zag toekijken, wie van hen het had gedaan.’’

Volledig scherm De uitgebrande auto aan de Bovenbuurtweg. © DG

Vaker autobranden

Het was niet de eerste keer dat er in deze buurt een auto in vlammen op ging. Vrijwel tegelijkertijd met de brand op de Gerard Doustraat vatte circa 400 meter verder een auto vlam op een parkeerplaats langs de Bovenbuurtweg (tegenover scholengemeenschap Het Streek). In november 2018 brandde een auto uit in de nabijgelegen Berckheydestraat en in april vorig jaar nog eens aan de Bovenbuurtweg. Recentelijk waren er ook enkele autobranden in de wijk Veldhuizen.