Café 100 in Ede ook dicht vanwege overtreding coronaregels

,,Daarnaast waren lang niet alle aanwezigen geplaceerd (hadden ze een plaats toegewezen gekregen, red.)’’, aldus een woordvoerder van de gemeente Ede. Het was volgens de woordvoerder niet de eerste keer dat het café in overtreding was.



Hoelang de deuren dicht moeten blijven is nog onduidelijk. Vanaf woensdagavond moet alle horeca natuurlijk al sluiten. ,,Donderdag hebben we een gesprek met de eigenaren. Dat moet sowieso gebeuren, want in het kader van de handhaving moeten ze een plan opstellen over de maatregelen die ze gaan treffen om wel open te mogen.’’