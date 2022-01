Café De Kade in Ede minstens tien dagen dicht op last van burgemeester na ongeregeldheden

ME stond klaar

Bij aankomst van politie en boa’s richtte het publiek zich tegen hen. Bezoekers van het café gingen hierbij volgens Verhulst op de N224 staan en brachten zo ook de verkeersveiligheid in gevaar. ,,De situatie was al zover geëscaleerd dat de ME op het punt stond om in te grijpen”, zegt de burgemeester. ,,Door ingrijpen van de eigenaar is dat gelukkig voorkomen.”



Dinsdag aan het begin van de avond is een brief aan de ingang van het café gehangen dat zegt dat het minimaal tot 27 januari is gesloten. ,,Mogelijk wordt deze termijn nog verlengd”, aldus een woordvoerder van de gemeente.



Ook eind 2020 kwam De Kade in het nieuws na het niet naleven van de coronamaatregelen. Ook toen ging het etablissement op last van de burgemeester dicht. Bij het café was nog niemand bereikbaar voor commentaar.