Cafébezoeker slaat ander blind oog na zingen racistisch liedje: ‘Toen ik hem zag bloeden, kwam ik bij zinnen’

Vaccinatie­straat in Ede week eerder open dan verwacht

8 februari EDE - De voormalige sporthal Reehorst in Ede is de afgelopen tijd omgetoverd tot een vaccinatielocatie. Maandagochtend gingen de deuren voor het eerst open. Het inenten was direct in trek, want op de eerste dag lieten 490 Edese ouderen zich vaccineren tegen het coronavirus.