Cameradichtheid Ede boven het landelijk gemiddelde, meer dan drieduizend camera's in totaal

UPDATE Vorig jaar 5 ton subsidie, nu is ambitieus Smaakpark ineens failliet: ‘Stonden vanaf het begin 2-0 achter’

Restaurant en kookstudio Smaakpark Ede, gevestigd in de voormalige Mauritskazerne, is failliet. Voor het ambitieuze proeflokaal, dat in 2022 nog tonnen aan subsidie kreeg van de provincie Gelderland, is het ineens einde verhaal. Volgens de eigenaar ging het bij het bedrijf ‘nooit van een leien dakje’.