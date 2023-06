Captain Lisanne (26) is met hockeyteam Oranje klaar voor Special Olympics: ‘Meedoen belangrijkste, maar we willen ook wel winnen’

Rachel, Hannah en Sarah wachten op het verlossen­de belletje: drie dochters in één gezin in spanning voor de examenuit­slag

In veel gezinnen is het woensdag een dag vol nervositeit: het is de dag van de examenuitslagen. Bij de familie Van Beek in Ede is het spannend in het kwadraat. Daar wachten drie van de vijf dochters (Hannah, Rachel en Sarah) op een verlossend belletje van hun mentor. Of ze alle drie slagen? Dat is maar de vraag.