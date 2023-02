Carel Adolfse is de nieuwe hoofdmolenaar van de Walderveense molen

Vicky en Bram zagen Shreya (18) verongeluk­ken bij 'gevaarlij­ke' oversteek in Wageningen, nu eisen ze actie

Vrienden van de onlangs verongelukte Wageningse studente Shreya Nair (18) vragen de gemeente iets te doen aan de in hun ogen gevaarlijke oversteekplaats op de Nijenoord Allee in Wageningen, vlakbij de campus. ,,We kunnen toch niet gaan afwachten totdat het weer misgaat?”