Carwash Bennekom moet sluiten na gedeeltelijk instorten dak

Gewonde door geweldsin­ci­dent in Bennekom: slachtof­fer naar ziekenhuis, één aanhouding

2 februari BENNEKOM - Bij een geweldsincident in een woning Bennekom is maandagavond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het gaat om een ‘incident in de relationele sfeer'.