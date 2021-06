Cel voor Arnhemse inbreker die toesloeg in Ede: bewoner zag ‘opeens paar handen om de balkondeur vouwen’

Celstraf geëist voor jarenlange bezit van heftige kinderpor­no

25 juni ARNHEM – Hij zat daar in het donker op zolder, stiekem naar kinderporno te kijken. Uit gewoonte. Hij was nu eenmaal internetverslaafd. Maar toen hij zijn dochter zag opgroeien, begon hij zich te realiseren waar hij mee bezig was. Nu schaamt hij zich diep. ,,Het was zo dom!”