Cel voor Edenaar wegens meewerken aan poging tot moord

DEN HAAG/ EDE - De 41-jarige Pool Andrzej C. is dinsdag door de Haagse rechtbank tot negen jaar cel veroordeeld wegens poging tot moord op een 24-jarige Haagse vrouw in 2016. Een Edese verdachte in dezelfde zaak kreeg vijf jaar cel opgelegd.

De Haagse werd op 26 juni in de Rozenburgstraat in de Haagse Schilderswijk van korte afstand in haar been geschoten. C. deed dat in opdracht van de ex-partner van de vrouw, zo acht de rechtbank bewezen.

De Pool zou in Nederland door de Hagenaren Hasan K. en Ali D. (beiden 39) en Mustafa B. (40) uit Ede benaderd zijn. Tijdens een gesprek in een Haagse shishalounge zou de wraakactie met de Poolse verdachte voorbereid zijn. De drie andere verdachten zouden tijdens het nachtelijke schietincident ook in de buurt van de Rozenburgstraat zijn geweest. Hiervoor kreeg dus ook de Edenaar een celstraf van vijf jaar. De beide mannen uit Den Haag kregen ook forse celstraffen van vijf en acht jaar cel.

Willens en wetens

Het zou de bedoeling zijn geweest om de vrouw bang te maken. Volgens de rechtbank had de schutter echter 'een mogelijk dodelijke afloop willens en wetens voor lief genomen' en is er daarom sprake van poging tot moord. Schutter C. heeft altijd ontkend. Hij zei dat het DNA op de trekker van het gebruikte pistool daar 'per ongeluk' op was gekomen toen hij in een auto van een medeverdachte zat waarin dat wapen een keer lag. Maar die alternatieve lezing werd door de rechtbank verworpen.