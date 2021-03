Chaos rond stempassen: fouten met retourenveloppen, instructies en telefoonnummers in Ede en Barneveld

Meer dan twee miljoen ouderen mogen hun stem uitbrengen per post, of ze mogen naar een stemlokaal gaan. Ze lopen er daarbij tegenaan dat veel locaties zijn gewijzigd, omdat de oude niet allemaal coronaproof zijn.



Om verwarring te voorkomen, deed het ministerie uitgebreid onderzoek naar eventuele onduidelijkheden over het stemmen per post. Uit het onderzoek ‘Verkiezingen en corona - meetmomenten briefstemmen’ van het ministerie blijkt dat het daarom extra belangrijk om een duidelijke uitleg toe te voegen over het alternatieve stemmen.