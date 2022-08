Chaotische taferelen bij in- en uitgang Kuiperplein, dancefestival tijdelijk gestopt

,,De afnemende drukte daarna zorgde er ook voor dat mensen die al op het terrein waren, ook gemakkelijker weg konden”, meldt een woordvoerder van politie. ,,Zo’n 45 minuten later is het weer hervat, nadat het wat minder druk was. Vanaf dat moment zijn feest en uitloop verder goed verlopen.”

Het dancefeest was na de Openingsavond op vrijdag het tweede muziekfeest in de Heideweek. ,,De belangstelling is groot, vrijdag verliep alles volgens plan", vertelde een woordvoerder van de Heideweek. ,,Zaterdagavond was het weer druk. Op een gegeven moment was het terrein vol. Kon er niemand bij, voordat er eerst mensen vertrokken. Dat zorgde bij sommigen bij de toegang voor irritatie. Even stoppen werkte het beste om de doorstroom weer op gang te krijgen.