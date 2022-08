Chauffeur is nog lang niet klaar met aanrijding die fietsster been kostte: ‘Ik hoorde haar schreeuwen. Dat gaat echt...’

Bouwvak­kers leggen in één nacht nieuwe reizigers­tun­nel op station Ede-Wageningen

Er rijden al een week geen treinen van en naar station Ede-Wageningen. Dat is niet zonder reden. Momenteel - in de periode van van 7 augustus tot 31 augustus 5.00 uur - worden enkele grote werkzaamheden uitgevoerd die verband houden met de bouw van het nieuwe station. In de nacht van donderdag op vrijdag is een nieuwe reizigerstunnel geplaatst.

14 augustus