Chef-kok nu met stofzuiger door studentenhuis: ‘We waren nog maar net begonnen toen we dicht moesten’

natuur van nabij Ook de wolf gaat prat op zijn individue­le vrijheid

6 november Wanneer onze vrijheid wordt ingeperkt, proberen we die te heroveren. Daarin verschillen mensen en dieren niet van elkaar. Echter, de mens is zo nu en dan geneigd door te slaan. Of het nu gaat over hoe hard we in onze heilige koe over de snelwegen rijden, het coronaspook uitbannen of de stikstofcrisis te lijf gaan.