Christine kreeg in brandend huis opgesloten tiener aan de lijn: ‘Wat ging er véél door mij heen’

Ze kreeg de tiener aan de lijn: ‘Ik keek mijn collega’s aan. Aan blikken hebben we dan genoeg’. Het slachtoffer vertelde dat hij naar zolder was gevlucht. De politie deelde eerder dat hij met zijn benen uit het raam hing.



‘Je probeert zo rustig mogelijk te blijven om het kind de beste hulpverlening te bieden’, vervolgt ze. ‘Ik gaf hem aan dat ik aan de lijn zou blijven en gaf hem de best mogelijke adviezen’.



De uitgerukte brandweer bluste het vuur in de keuken en haalde de jongen van zolder: ‘Wat ging er véél door mij heen toen ik het kind in nood aan de lijn had. Wat was ik opgelucht de piepjes van de ademluchttoestellen van mijn collega’s op de achtergrond te horen. Hij kreeg het vluchtmasker om. Ik verbrak de lijn...zucht’.



‘Niet iedereen kan dit’

De centraliste eindigt haar relaas met een opmerking over haar werk. ‘Ons vak wordt nog weleens gezien dat wij niet meer zijn dan doodnormale centralisten zoals in elke andere bedrijfsvorm’, schrijft ze.



Daar is ze het niet mee eens: ‘Ons vak staat dicht bij leven en dood. Niet iedereen kan dit vak uitoefenen’.