Claude met zijn hit ‘Ladada’ op openingsavond Heideweek, Henk Westbroek na 37 jaar terug in Edes feestgedruis

De organisatie van de Heideweek heeft de namen van de eerste artiesten bekend gemaakt, die eind augustus optreden op het Kuiperplein in het centrum van Ede. Zanger Claude Kiambé, die een grote hit scoorde met Ladada, is één van de hoofdacts op de openingsavond op vrijdag 18 augustus.

De negentienjarige Claude uit Enkhuizen vluchtte nog geen tien jaar geleden met zijn familie uit Congo. Zijn mega-hit gaat over een verloren liefde, maar is toch heel vrolijk. Ladada (Mon Dernier Mot) bivakkeerde begin dit jaar wekenlang bovenaan in de Top 40.

Op de openingsavond, waarvoor duizenden belangstellenden op het in 2022 vernieuwde evenementenplein samen drommen, staat ook de coverband The Dirty Daddies geprogrammeerd.

La Fuente en John de Bever

Nog lang niet alle bands en artiesten zijn nu al bekend gemaakt. Wel is zeker dat een dag later op zaterdag 19 augustus bij Feel the Beat de in Brabant opgegroeide DJ Job Smeltzer, beter bekend als La Fuente, zal draaien.

Tijdens Het Grote Plein Feest, op donderdag 24 augustus, komt oud-zaalvoetbalinternational en -profvoetballer van onder meer FC Dordrecht John de Bever langs. Zijn allergrootste hit is toch wel ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht'. Hij heeft al enkele jaren zijn eigen realitysoap De Bevers en viel ook door zijn gehoorproblemen op tijdens Expeditie Robinson.

John de Bever treedt op donderdag 24 augustus in de Heideweek op tijdens Het Grote Plein Feest.

Op Airborne Avond zal het Orkest Koninklijke Landmacht zoals altijd tekenen voor de begeleiding van een artiest. De organisatie maakt die naam pas in een later stadium bekend. Vorig jaar was dat zangeres Shirma Rouse.

Henk Westboek na 37 jaar terug

Op de Slotavond (zaterdag 26 augustus) worden met Nederpopklanken herinneringen aan de jaren tachtig opgehaald. Toen kwamen bij de Heideweek Parkpop in 1986 op de Parkweg in de buurt van station Ede-Wageningen zo’n 70.000 feestgangers op de been. Henk Westbroek was erbij als zanger van Het Goede Doel. Dat jaar hadden de Utrechtse band grote hits in Nederland met Alles Geprobeerd en Nooduitgang.

Westbroek keert deze zomer terug in Ede, dit keer op het Kuiperplein. Ook Jimmy van den Nieuwenhuizen met de band van de Vrienden van Amstel Live 2023 staat die avond op het podium.

