Cliënt steekt matras in brand: 19 bewoners Pro Persona Ede nacht opgevangen in ziekenhuis

EDE - De Riethorst, regionaal centrum voor GGZ aan de Willy Brandtlaan in Ede, is in de nacht van zondag op maandag tijdelijk ontruimd geweest vanwege een brand. Het vuur en de rook zouden volgens de politie rond 01.10 uur zijn ontstaan doordat een bewoonster van een gesloten afdeling van het centrum een matras had aangestoken.

De bewoners hebben de nacht elders door moeten brengen. Een van de medewerkers moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Deze had gevaarlijk veel rook binnengekregen. Inmiddels is de toestand van de medewerker stabiel en is alleen nog observatie nodig.

In totaal werden 19 personen geëvacueerd uit het gebouw. Aanvankelijk naar de tuin van de instelling. Later werden zij opgevangen in ziekenhuis De Gelderse Vallei dat naast het centrum ligt.

Dagopvangruimte

Directeur Joke Groeneweg van Pro Persona locatie Veluwe Vallei laat weten dat de patiënten de nacht hebben doorgebracht in de dagopvangruimte van het ziekenhuis. In het ziekenhuis zelf waren te weinig bedden beschikbaar. De dagopvang staat in de nacht leeg. Daarom konden de GGZ-patiënten daar wel tijdelijk terecht.

Roken op de kamer ?

Groeneweg: ,,In principe mogen de GGZ-cliënten geen aanstekers of lucifers op hun kamer hebben. Ze mogen er ook niet roken. Dat mag alleen in de rookruimten binnen en in de tuin. We hebben daar strenge afspraken over. Maar we kunnen mensen natuurlijk niet fouilleren als ze naar hun kamers gaan. We gaan na dit incident de regels nog eens tegen het licht houden.’’ Groeneweg kan zich niet herinneren dat het centrum eerder moest worden ontruimd vanwege een brandincident. Bij eerdere kleine brandjes kon het eigen personeel op tijd blussen.

Terugkeer

De cliënten van De Riethorst konden rond 8 uur deze maandagochtend terugkeren naar De Riethorst. Daar was de schade door de brand beperkt. Het gebouw is door de brandweer geventileerd.