Comedian Rens Kievits: ‘Ik zie het leven door een roze bril met kapotte glazen’

Nooit eerder stond de Edenaar, die opgroeide in het Betuwse Lienden, op een groot podium. Het bleef bij wat sketches op de middelbare school en in een comedy-café. Liefde voor het theatervak zit er al jong in. Op de basisschool, als de anderen tikkertje of verstoppertje spelen, doet Kievits samen met vriendjes aan improvisatie. ,,We hadden een plek van vier bij vier tegels op het schoolplein, waar we Ik wil graag zien van de Lama’s naspeelden.”

‘Normaal’ diploma

Als hij op latere leeftijd cabaretvoorstellingen bezoekt, is hij keer op keer onder de indruk. En hoewel het theatervak trekt, kiest hij niet voor een theateropleiding of de Kleinkunstacademie. ,,Daar ben ik te onzeker voor. Ik wilde eerst een ‘normaal’ diploma halen en dan verder kijken.”



Zijn allereerste podiumoptreden is op het Ichthus College in Veenendaal. ,,Voor het eindexamengala deed ik een stand-up. Ik had twee A4’tjes aan tekst, stond te rillen als een rietje.”



Het publiek is laaiend enthousiast. Toch valt het niet bij iedereen in goede aarde. ,,Een van de docenten mailde me dat mijn voorstelling niet in lijn was met wat de school wilde uitstralen.” Kievits lacht, ‘mijn doelgroep is ook een stuk jonger’.