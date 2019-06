Controle op De Goudsberg: duizenden euro's aan boetes en tientallen illegale bewoners

Daarnaast is er een scooter in beslag genomen en is er iemand aangehouden die nog gevangenisstraf moest uitzitten. Verder hebben de controleurs enkele tientallen personen aangetroffen die op het recreatiepark woonden, maar er niet stonden ingeschreven. Zij zijn ter plekke in de gemeentelijke basisregistratie personen ingeschreven. Tenslotte is er een behoorlijk aantal arbeidsmigranten aangetroffen die op het recreatieterrein verbleven.