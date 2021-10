Corona eist drie levens in Ede, twee inwoners van Neder-Betuwe ook aan ziekte bezweken

Parkweg in Ede op de schop, contouren van nieuw appartemen­ten­com­plex worden zichtbaar

14 oktober EDE - Vanaf station Ede-Wageningen snel even boodschappen doen aan de Parkweg in Ede zit er voorlopig niet in. De entree aan de oostzijde van de weg is voorlopig afgezet met hekken. Daarachter wordt in rap tempo gebouwd aan een nieuw appartementencomplex.