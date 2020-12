CORONAKAART | Enorm veel besmettingen in Oude IJsselstreek en Ede, check hier jouw gemeente

Ook landelijk waren er weer meer dan gisteren: het RIVM heeft het afgelopen etmaal 11.555 positieve coronatesten geregistreerd. Dat is ruim 1000 meer dan gisteren.



In onze regio waren opnieuw opvallend veel sterfgevallen: elf. Dat is vergeleken met en dag eerder (17) misschien weinig, het is drie meer dan het weekgemiddelde. De corona-overlijdens waren in Oude IJsselstreek, Nijmegen, Gennep, Doetinchem, Bronckhorst, Berkelland en Arnhem (allemaal 1) en in Utrechtse Heuvelrug en Rheden (allebei 2).



Bekijk hieronder het aantal besmettingen in jouw gemeente: