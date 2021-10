CORONAKAART | Opvallend veel coronadoden gemeld in deze regio, hoge besmettingscijfers in Neder-Betuwe en Ede

Het ging in deze regio om twee inwoners van de gemeente Ede en inwoners van Veenendaal en Wageningen. In de afgelopen week overleden in de gemeente Ede alleen al vijf inwoners aan de gevolgen van het coronavirus.



Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil overigens niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms even duren voor het RIVM bericht krijgt dat een coronapatiënt is gestorven.