CORONAKAART | Zeventien doden in regio, weer flinke piek aan besmettingen in Ede

EDE - Het past in de trend van de afgelopen periode, maar met 150 nieuwe besmettingen is in de gemeente Ede het virus kennelijk flink aan het rondgaan: het zijn meer besmettingen dan waar dan ook in onze regio. Ook opvallend aan de RIVM-cijfers van vandaag: zeventien coronadoden.

Overlijdens aan het virus waren er in West Betuwe, Westervoort, Wageningen, Veenendaal, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Buren, Bronckhorst en Berg en Dal (allemaal 1) en in Tiel, Rheden, Renkum en Nijmegen (allemaal 2). Ter vergelijking: het hoogste aantal doden op éen dag was tot dusverre dertien (dinsdag), maar gemiddeld de afgelopen week 7 à 8. Het kan zijn dat de zeventien van vandaag niet allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden: de meldingen komen soms met vertraging binnen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldde vandaag landelijk 10.447 nieuwe besmettingen, zo'n 600 meer dan gisteren. Gemiddeld over de afgelopen zeven dagen waren er een kleine 12.000 besmettingen per dag. Lichtpuntje is dat het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in Nederland niet is gestegen: het zijn er nu 2289, evenveel als gisteren. Maar die aantallen gaan nog flink stijgen, is de verwachting. Op de ic verwacht de Nijmeegse hoogleraar intensive care Hans van der Hoeven nog een toename met 200 tot 300, bovenop de 603 coronapatiënten die er nu al liggen.

Opmars

In Nijmegen, vandaag weer meer dan honderd besmettingen, is het virus ook met een opmars bezig. In de afgelopen zeven dagen is het gemiddeld aantal gestegen met 62 procent, terwijl in Arnhem de aantallen amper stijgen.

In de Achterhoek heeft het virus nu ook flink zijn weg naar de mens gevonden. In Aalten bijvoorbeeld is sprake van een verdrievoudiging van het aantal besmettingen ten opzichte van vorige week, in Berkelland een verdubbeling. En ook de aantallen in Bronckhorst en Doetinchem stijgen flink.