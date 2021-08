‘Coronakonijnen’ massaal gedumpt: ‘Nog nooit zo druk gehad’

videoBENNEKOM - Sommige hebben een frisse blik en verkeren in goede gezondheid. Andere hebben mijt in de vacht, abcessen, ontstoken oogjes of bijtwonden. Agnes Pol van konijnenopvang Huize Pluis in Bennekom ziet het allemaal voorbijkomen, bij de konijntjes die in coronatijd massaal gedumpt worden. ,,Het is een bekend fenomeen in de zomervakantie, maar ik heb nog nooit zo veel hokken bezet gehad als nu.”