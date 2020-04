Criminoloog: ‘Geen rechtszaken nieuwjaarsrellen Ede, maar daders niet onbestraft’

Ede coulant met innen belastin­gen en huur; clubs moeten wel stoppen met organise­ren evenemen­ten

1 april EDE - De coronacrisis treft de ondernemers in Ede hard. In aanvulling op maatregelen van de overheid heeft de gemeente Ede een eigen steunpakket bedacht. ,,We proberen zo coulant mogelijk te zijn’’, aldus wethouder Financiën Leon Meijer.