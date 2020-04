Crossmotoren proberen aan ‘stillen’ te ontkomen: motorrijder zwaar gewond

video Ouderen in Ede genieten van concert in coronatijd: ‘Heel emotioneel’

18:20 EDE - Avond van Boudewijn de Groot, Het dorp van Wim Sonneveld en Let it be van The Beatles. De achttien ouderen van zorgvilla De Compagnie in Ede genoten donderdag van een concert van het gelegenheidsduo JeeWee Donkers en Paula Vos.