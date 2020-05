‘Cryptotelefoon’ in auto leidt agenten naar doos kattenvoer met daarin 30.000 euro

Mannen in legerkle­ding met wapens gezien bij Lunteren: politie zoekt met helikopter

12:42 LUNTEREN - De politie zou maandag één man met een vuurwapen hebben aangehouden in Lunteren in het bos Wekeromse Zand. De man zou militaire kleding hebben gedragen. Agenten zouden nog op zoek zijn naar een tweede man in camouflagekleding met een vuurwapen.