D66 opent meldpunt verkeersoverlast Bennekom door wegafsluiting: ‘Gemeente moet direct ingrijpen’

Stephan Neijenhuis had het snel gezien. Na een dag afsluiting van de Edeseweg in de richting Ede, vindt de voorman van D66 in de gemeente het al genoeg. Het geeft te veel overlast in Bennekom. Daarom is zijn partij een meldpunt gestart, waar mensen hun klachten ten gevolge van de afsluiting kwijt kunnen. Daarnaast wil D66 dat de gemeente direct ingrijpt.

,,Iedereen kon zien dat dit fout zou gaan", zegt Neijenhuis. ,,Normaal kun je als fietser in de spits al amper de Van Balverenweg oversteken. Laat staan als dat nu de belangrijkste uitvalsweg van Bennekom is geworden. Sluiproutes die niet gemaakt zijn op veel auto’s, krijgen nu veel verkeer te verstouwen. Alternatieve routes gaan via kruispunten die nu al vaak vast staan. Dit is simpelweg gevaarlijk, vooral voor fietsende kinderen.”

Quote Dat deze afsluiting fout loopt, kan voor niemand een verrassing zijn Stephan Neijenhuis, gemeenteraadslid D66 Ede

Alternatieve routes en meer bussen

De gemeente moet direct aan de slag met een andere oplossing, vindt D66 Ede. ,,Dat kan zijn door eerst alternatieve routes klaar te maken voor meer verkeer. Maar ook een extra tijdelijke rijstrook op de Edeseweg of afwisselend verkeer toelaten. Het minste wat je kan doen zijn meer directe bussen naar het station. In plaats daarvan is de directe busverbinding geschrapt. Hoe kortzichtig kan je het maken?”

D66 had eerder al raadsvragen gesteld over deze afsluiting. ,,We wilden graag duidelijk hebben of er echt geen andere oplossing is en waarom de gemeente dit pas zo laat aan de inwoners meldt. Want dat deze afsluiting fout loopt, kan voor niemand een verrassing zijn. Helaas zijn de vragen niet beantwoord voor de afsluiting.”

Meldpunt voor klachten en oplossingen

Neijenhuis roept Bennekommers, Edenaren en andere betrokkenen op om zich te melden met input voor de raadsleden. ,,We willen burgemeester en wethouders graag scherp houden op dit belangrijke dossier. Dan moet je luisteren naar de inwoners. Klachten of ideeën? Meld ze hier.

