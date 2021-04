De deur de van ronkende C-130 Hercules gaat open, de afwerper geeft een duw. En de paratrooper is airborne

Je zwemdiplo­ma halen terwijl je ouders meekijken via een livestream

11 april EDE - Na een lange periode waarin zwemlessen niet mogelijk waren konden zaterdag bijna dertig kinderen hun felbegeerde zwemdiploma in ontvangst nemen in zwembad De Peppel in Ede. Ze moesten het, vanwege corona, helemaal in hun eentje doen. Zonder steun van hun (groot)ouders, broertjes en zusjes.