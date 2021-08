‘De Duyf misplaatst als naam voor Indisch monument in Ede’

Murjani Kusumobroto is het absoluut niet eens met de naam van het monument voor Indische en Molukse Nederlanders die stierven in de Tweede Wereldoorlog. ,,De naam van het monument, De Duyf, op deze manier geschreven, refereert naar het schip De Duyfken. Om dit VOC-schip te verbinden aan een herdenkingsmonument is compleet misplaatst. Deze schepen brachten - zoals toch zo langzamerhand iedereen moet weten - op de verschillende eilanden moord, doodslag slavernij en roof”, aldus Kusumobroto. Kusumobroto heeft bezwaar aangetekend tegen het monument. ,,Ik heb de kunstenaar die het maakt niet kunnen overtuigen, maar ik hoop dat dit bij de subsidieverstrekker gemeente Ede wel lukt.”

Federatie Indische Nederlanders

Volgens de Federatie Indische Nederlanders (FIN) zou de gemeente in de begeleidende tekst het kolonialisme op de hak nemen, terwijl het monument bedoeld is voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. ,,Totaal misplaatst. Dit soort politiek activisme hoort niet thuis op deze plek”, vond Hans Moll, voorzitter van de FIN.



Een woordvoerder van de gemeente sprak van een misverstand. ,,De gemeentewoordvoerder bevestigt dat laatste. ,,Er staat geen tekst bij het monument. Op 27 juli kregen we via Twitter een vraag over het monument en die hebben wij beantwoord’’, aldus de woordvoerder.



Het monument voor de herdenking van 15 augustus 1945 is een initiatief van Edenaren met een Indische en Molukse achtergrond.