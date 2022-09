De Edese heide is zo mooi niet meer na 42 kilometer hardlopen

Mijn vader - de bestuurder van onze blauwe Nissan Sunny - had het briljante idee de auto een tankbaan vol diepe sporen op te sturen. Een paar minuten later stonden we muurvast. We bevonden ons, zo voelde het tenminste, in the middle of nowhere en er was geen beweging in de auto te krijgen. Ik dacht dat we nooit weg zouden komen.