De Edese Kimberley Bos: het reactievermogen van Max Verstappen, in de voetsporen van Nicolien Sauerbreij?

video | update Tientallen woningen in Ede ontruimd vanwege explosiege­vaar na brand in meterkast

EDE - In een woning aan de Jachtlaan in Ede is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur was ontstaan in de meterkast. Dat veroorzaakte een gaslekkage, met daardoor een kans op een explosie. De omliggende woningen waren uit voorzorg ontruimd, maar aan het eind van de middag mocht iedereen weer terug naar huis.

29 januari