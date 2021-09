De laatst tijd was het juist rustig in Veldhuizen: ‘Het is geen probleemwijk’

De Gelderlander sprak vorige week met bewoners en betrokken instanties voor een reportage over de wijk, die afgelopen zaterdag is gepubliceerd. Volgens bewoners waren er de laatste tijd geen problemen met jongeren. Helemaal normaal was de situatie ook niet. Zo wilden bewoners niet met hun naam in de krant. Wie iets verkeerds zegt in de media, loopt het risico op een steen door een ruit van de auto of het huis. ,,Dat is in het verleden wel gebleken", aldus een bewoner.