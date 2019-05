‘De menselijkheid is weg, juist dáárdoor kom je dieper in de schulden’

,,Maar na vier maanden kreeg ik bericht dat ik vier maanden achterstand had. En een boete van 300 euro.”



De 59-jarige Fred uit Ede (achternaam bekend bij de redactie) is bijna uit de schulden. Hij springt nu in de bres voor mensen die nog diep in de penarie zitten.



Zijn pleidooi: ,,Instanties zouden menselijker moeten zijn, zich minder moeten verschuilen achter regeltjes die in de computer staan.”



Want die melding dat hij vier maanden betalingsachterstand had bijvoorbeeld, bleek de computer automatisch verstuurd te hebben. ,,En dan is er niemand meer die die boete dan nog in zegt te kunnen trekken. Maar zo kom je wel steeds verder in de problemen.”