‘De spelletjeswereld wist al lang dat mensen met autisme ‘iets’ met spelletjes hebben’

Altijd het rode pionnetje opeisen of alleen meedoen als je de bank mag zijn. Bijna iedereen heeft wel een autistisch trekje als het op bordspellen aankomt. Maar dat is niet wat Matthijs Vertegaal bedoelt als hij zegt dat mensen met autisme en gezelschapsspellen een ‘gouden match’ zijn.



Naar zijn idee opent op 3 februari in Ede De Spelmakerij: een dagopvang voor mensen met autisme die spellen gaan bedenken, testen en uitgeven zodat ze echt in winkels komen te liggen.



Slechts de helft van mensen met autisme heeft een vaste baan of doet een opleiding, zegt Vertegaal, wijzend op de cijfers van het Nederlands Autisme Register. ,,Een derde heeft geen vaste weekinvulling en velen belanden in een uitzichtloze situatie. De Spelmakerij wil deze groep mensen helpen met het terugvinden van hun ritme en perspectief.”