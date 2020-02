De Veluwe staat onder druk, regio krijgt 12,5 miljoen van het rijk

Update Brandweer weet vuur in rieten dak woning Harskamp tijdig te blussen

14 februari HARSKAMP - In het rieten dak van een woning aan de de Harskamper Engweg in Harskamp is vrijdagavond brand uitgebroken. De brandweer is met zeven voertuigen aanwezig en haalde halsbrekende toeren uit om het vuur te blussen. Dat is inmiddels gelukt.