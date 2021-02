De vervuiler vervuilt en de overheid- dus ook de burger- betaalt: over knellende wetgeving, slappe knieën en slimmere bedrijven

Voormalig The Voi­ce-deelnemer LiVV schrijft nummer voor depressie­ve vriendin: ‘Ik hoop dat ze weer beetje geluk gaat ervaren’

11 februari EDE - Natuurlijk was ze graag verder gekomen in The voice of Holland. Maar dat ze eruit ligt, vindt Lieke van ’t Veer (21) uit Ede ook niet erg. Ze is druk met haar nieuwe single Hou nog even vol die deze maand verschijnt. Geschreven voor een vriendin die in een hevige depressie zit.