De Vlinder van Sanne is al vijftien jaar een troost

OPROEP Ben jij druk bezig met het versieren van een kar voor Heideweek? Meld je dan bij ons!

15 augustus EDE - Volgende week is het weer zover in Ede en omstreken: de Heideweek! Dit jaar is het thema van het evenement ‘Heideweek geeft je vleugels'. Traditiegetrouw zijn er ook meerdere optochten. De Gelderlander is op zoek naar bouwers die druk bezig zijn met de karren.