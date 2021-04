Dealers gooien tijdens vlucht wikkels cocaïne en heroïne uit auto; één verdachte opgepakt in Ede

livestream Pa en ma slechtvalk broeden op nest aan schoor­steen EN­KA-ter­rein in Ede: drie kuikens verwacht

13 april EDE - Op de historische schoorsteen op het ENKA-terrein in Ede is een bijzonder tafereel te zien. Je hoeft er de schoorsteen niet voor te beklimmen om getuige te zijn. Via een livestream is te volgen hoe een slechtvalkenpaar drie nakomelingen uitbroedt in een nest dat bovenin de schoorsteen is gemaakt.