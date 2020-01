Deel relschoppers bij jaarwisseling Ede kwam van buiten

‘Er is een grens overschre­den met oud en nieuw in Ede’

6 januari EDE - Als het aan de inwoners van Ede-Zuid en Veldhuizen ligt, mag het allemaal ‘een stuk minder’ met oud en nieuw. Ze spreken hun afschuw uit over wat er tijdens de jaarwisseling in hun woonplaats is gebeurd. De meesten zien wel iets in een vuurwerkverbod. Vooral van het illegale vuurwerk, ‘de bommen’, willen ze van af.