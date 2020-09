Deel Veluwe vanaf 2022 verboden terrein: ‘Zal nog de nodige discussie opleveren’

Man uit Lunteren beweert dat hij bij geheime dienst werkt en monteert blauwe flitslich­ten in zijn Audi

14 september LUNTEREN - Een man uit Lunteren is door de politie bekeurd omdat hij blauwe flitslichten in de voorkant van zijn Audi had gemonteerd. Hij beweerde zelfs dat hij bij een geheime afdeling van de politie werkzaam was.