Deel woensdag je video van de belevingsvlucht!

Wat moet ik doen?

✓ Maak op 30 mei een video van 30 seconden van het overkomende vliegtuig.

✓ Maak de video liggend (hou je telefoon plat)

✓ Stuur de video zo snel mogelijk via WhatsApp naar De Gelderlander

✓ Dat kan op nummer 06-13322268

✓ Zet in het bericht waar de video is gemaakt

✓ Het is handig dat nummer vooraf al op te slaan als contactpersoon.

✓ Zet in het bericht waar de video is gemaakt